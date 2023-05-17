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Гогниев - о своей работе в "Химках": большинство игроков не воспринимает тот футбол, который мы хотим привнести

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Экс-главный тренер "Химок" Спартак Гогниев рассказал о причинах слабых результатов своей работы с красно-черными.
Фото: ФК "Химки"
- Тот футбол, который мы хотим привнести, большинство игроков не воспринимает. Когда футболисту говорят новые вещи, он не может их принять, потому что не видел такого в своей карьере. К сожалению, у меня не получилось донести идеи так, чтобы футболисты в них поверили. Плюс атакующий футбол подразумевает хорошее физическое состояние, много взрывной и скоростной работы. На это тоже многие не готовы. Футболисты не готовы прибавлять и стараться больше? Не всем нравятся мои методы. Есть вещи, которые кажутся взбалмошными, - передает слова Гогниева "СЭ".

42-летний российский специалист Спартак Гогниев в период с 1 сентября 2022 года по 3 апреля 2023 года работал в должности главного тренера подмосковных "Химок". Под его руководством красно-черные провели 19 матчей во всех турнирах, одержав при этом 1 победу, 5 раз завершив основное время вничью и потерпев 13 поражений. В 14 турах Российской премьер-лиги "Химки" Гогниева набрали 6 очков, откатившись за это время из зоны стыковых матчей в зону прямого вылета в Первую лигу.

Также появлялась информация о конфликтах Гогниева с игроками - в частности, с полузащитником Аязом Гулиевым и центральным защитником Дмитрием Тихим.


Химки Гогниев
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