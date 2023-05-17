- Влияет ли гегемония "Зенита" на уровень РПЛ? Такие большие команды есть во многих чемпионатах, это происходит не только в России. В любом случае, "Зенит" - очень конкурентоспособная команда, там играют высококлассные футболисты, у них высокий уровень игры. Нужно отдать им должное за ту работу, которую они проделали, чтобы быть сильнее соперников и становиться чемпионами пять лет подряд, - передает слова Алонсо "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023, в 26 туре чемпионата победив на своем поле московский "Спартак" (3:2). В 27 туре РПЛ уже в статусе чемпионов сине-бело-голубые сыграли на своем поле вничью с "Краснодаром" (2:2), после чего состоялась церемония награждения. Это чемпионство стало для команды Сергея Семака пятым подряд и десятым в клубной истории, что дало право разместить на эмблеме клуба вторую чемпионскую звезду.
Алонсо: нужно отдать должное "Зениту" за ту работу, которую они проделали, чтобы быть сильнее соперников
Защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо высказал мнение о гегемонии в РПЛ петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"