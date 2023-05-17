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Защитник "Краснодара" Кайо: в матче с ЦСКА выложимся на всю, покажем то, над чем работали

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Бразильский защитник "Краснодара" Кайо поделился мыслями по поводу победы над "Уралом" (2:1) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"
- Конечно, я счастлив помочь команде, сделав это уже второй раз. Важно, что это решение оказалось важным для исхода матча. Повторюсь, я счастлив, что помог команде.

- Что поменялось в игре "Краснодара" по сравнению с матчем против "Урала" в РПЛ?

- Мы всегда подходим к игре сфокусированными и с высоким уровнем концентрации. Мне кажется, этот матч не отличался от предыдущих. Мы
всегда стараемся выложиться на максимум и показать хорошую игру.

- Были ли вашей карьере финалы? Что ждете от матча в Москве? Что скажете по ЦСКА?

- Конечно, игра будет очень тяжелой, но мы будем продолжать работать, сфокусировавшись не только на этой игре, но и на других, которые для нас очень важны. Приехав в Москву, мы выложимся на всю, покажем то, над чем работали перед этим, - приводит слова Кайо корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.


Краснодар Кайо Урал ЦСКА
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