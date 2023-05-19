По информации источника, положение Шаронова в "СКА" стало неустойчивым из-за того, что специалист не выполнил поставленную перед ним задачу - выход в РПЛ в течение двух лет.
В текущем сезоне "СКА" занимает лишь 13-е место в Первой лиге. Право играть в РПЛ получают только первые две команды чемпионата. Третье и четвертое место будут играть в стыках.
Контракт Шаронова со "СКА-Хабаровск" действует до лета 2024 года. Руководство сомневается в способности тренера выполнить поставленную перед ним задачу и уже начало поиски нового наставника.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "СКА-Хабаровск" в ближайшее время уволит Романа Шаронова
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Роман Шаронов в ближайшее время может лишиться своей работы.
Фото: РИА Новости