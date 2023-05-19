- Мы все любим футбол. Вопроса мотивации нет. Это наша любимая, так скажем, работа. Вот и вся мотивация. Получить удовольствие от оставшихся матчей, - приводит комментарий Сутормина "Матч Премьер".
Текущий розыгрыш РПЛ подходит к своему концу. Командам осталось сыграть всего 3 тура. Чемпион уже давно известен. Золотые медали национального первенства в очередной раз забрал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Он это сделал уже 5-й раз подряд. Теперь невский клуб просто доигрывает чемпионат, наслаждаясь победой. По словам наставника команды Сергея Семака в оставшихся матчах игровое время получат футболисты, которые мало играли по ходу сезона. Среди них – Алексей Сутормин. В этом сезоне россиянин поучаствовал всего в 17 поединках (686 минут игрового времени). В этот уик-энд "Зенит" сыграет с "Оренбургом" Марцела Лички.
Сутормин – о мотивации: хотим получить удовольствие от оставшихся матчей
Российский универсал "Зенита" Алексей Сутормин высказался по поводу мотивации игроков команды на оставшиеся матчи.
Фото: Матч ТВ