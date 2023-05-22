- Готов ли летом вернуться к работе в России? Да. Если поступит предложение, я обязательно рассмотрю его.
При Каррере московский "Спартак" единственный раз за последние 20 лет выиграл чемпионат России в 2017 году, однако уже через полтора года итальянский специалист был уволен. После "Спартака" Каррера поработал в греческом АЕКе и итальянском "Бари". В прошлом году в СМИ появлялась информация, что итальянец может возглавить "Рубин", однако в казанском клубе сначала назначили главным тренером Юрия Уткульбаева, а затем Рашида Рахимова.
Источник: "РБ Спорт"
Каррера: если летом поступит предложение о работе в России, обязательно рассмотрю его
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил о готовности вернуться к работе в России ближайшим летом.
Фото: "СЭ"