Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Каррера: если летом поступит предложение о работе в России, обязательно рассмотрю его

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил о готовности вернуться к работе в России ближайшим летом.
Фото: "СЭ"
- Готов ли летом вернуться к работе в России? Да. Если поступит предложение, я обязательно рассмотрю его.

При Каррере московский "Спартак" единственный раз за последние 20 лет выиграл чемпионат России в 2017 году, однако уже через полтора года итальянский специалист был уволен. После "Спартака" Каррера поработал в греческом АЕКе и итальянском "Бари". В прошлом году в СМИ появлялась информация, что итальянец может возглавить "Рубин", однако в казанском клубе сначала назначили главным тренером Юрия Уткульбаева, а затем Рашида Рахимова.

Источник: "РБ Спорт"


Каррера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Мостовой: перед дерби все кричали, что "армейцы" займут второе место. Вчера "Спартак" победил, хоть и с помощью судей
Президент "Ахмата" Даудов: Рамзан Кадыров и руководство клуба недовольны, что из-за Fan ID стадион не может заполниться
ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года 1
Польская бригада судей во главе с Марциняком рассудит финал Лиги чемпионов-2022/23 "Манчестер Сити" – "Интер" 1
Мостовой – о жесте Соболева в адрес Роши: эмоции сыграли свою роль. Может, и момент воспитания 4 эксклюзив
Corriere dello Sport: "Наполи" объявит об уходе Спаллетти 4 июня 3
Селюк: "Ростов" — команда-пустышка, они забрались наверх лишь благодаря судейским решениям 4
Нападающий "Ахмата" Конате выбыл из строя до конца сезона
Промес – о победе "Спартака" над ЦСКА: если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на серебро 5
Колосков – о дисквалификации Соболева после матча с ЦСКА: ему должны дать максимальный срок 5
Оздоев: в Турции уровень футбола выше, чем в РПЛ
Бабаев: есть вероятность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА
Аршавин: не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева 5
Оздоев: в ближайшее время я не вернусь в Россию 1
Гладилин – о жесте Соболева в адрес Роши: у Александра снесло крышу