- Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате, - приводит комментарий агента Sport24.
Бразильский футболист Вендел, играющий на позиции центрального хавбека, не поможет команде Сергея Семака в играх с "Сочи" и "Факелом". Руководство "Зенита" разрешило Венделу и Клаудиньо отправиться в досрочный отпуск. В этом сезоне хавбек сыграл одну из ключевых ролей в чемпионстве невского коллектива. Бразилец провел свой самый результативный сезон в России. За 33 игры в сине-бело-голубой футболке Вендел сумел забить 9 голов и оформить 5 ассистов. Он перебрался в команду в 2020 году. С тех пор в активе футболиста 3 чемпионских титула в России.
Агент – о досрочном отпуске Вендела: это было сделано в качестве приза за победу в РПЛ
Агент бразильского футболиста "Зенита" Вендела Тьяго Рибейро высказался по поводу досрочного отпуска игрока.
Фото: РИА Новости