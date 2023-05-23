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Агент – о досрочном отпуске Вендела: это было сделано в качестве приза за победу в РПЛ

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Агент бразильского футболиста "Зенита" Вендела Тьяго Рибейро высказался по поводу досрочного отпуска игрока.
Фото: РИА Новости
- Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате, - приводит комментарий агента Sport24.

Бразильский футболист Вендел, играющий на позиции центрального хавбека, не поможет команде Сергея Семака в играх с "Сочи" и "Факелом". Руководство "Зенита" разрешило Венделу и Клаудиньо отправиться в досрочный отпуск. В этом сезоне хавбек сыграл одну из ключевых ролей в чемпионстве невского коллектива. Бразилец провел свой самый результативный сезон в России. За 33 игры в сине-бело-голубой футболке Вендел сумел забить 9 голов и оформить 5 ассистов. Он перебрался в команду в 2020 году. С тех пор в активе футболиста 3 чемпионских титула в России.


Вендел Зенит
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