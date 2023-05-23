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Форвард "Сочи" Сарвели: что надломилось в команде? За этот сезон у нас поменялось четыре главных тренера

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Российский футболист "Сочи" Владислав Сарвели поделился своим мнением по поводу неудач южан в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- Что надломилось в команде? Сложно сказать, это вопрос не ко мне. За этот сезон у нас поменялось четыре главных тренера. Наверное кого-то что-то не устраивает, и не устраивает игра. А когда нет стабильности, то начинаются такие качели в результатах, - приводит мнение Сарвели "Матч ТВ".

В предыдущем сезоне "Сочи", возглавляемый нынешний наставником ЦСКА Владимиром Федотовым, финишировал вторым, впервые в своей истории завоевав серебряные медали первенства. В этот сезоне южане входили с молодым специалистом Вадимом Гараниным. Но уже в ноябре из-за неудовлетворительных результатов тренер был уволен. Первую часть сезона заканчивал Александр Точилин. В зимнее межсезонье "Сочи" возглавил Курбан Бердыев. Но и он проработал недолго. После 5 весенних туров экс-тренер "Рубина" был отправлен в отставку. В данный момент тренером "барсов" трудится Дмитрий Хохлов.


Сарвели Сочи Бердыев Гаранин Хохлов
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