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Квеквескири: вся Россия говорит о фанатах "Факела". В Воронеже безумно любят футбол

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Российский футболист "Факела" Ираклий Квеквескири поделился мнением по поводу воронежских болельщиков.
Фото: "Чемпионат"
- С "Локомотивом" в Москве, как и на всех выездах, казалось, что "Факел" играет дома. Нереальные ощущения. Вся Россия говорит о фанатах "Факела". Люди в Воронеже безумно любят футбол: для нас счастье выходить и играть за них, - приводит комментарий Квеквескири "Чемпионат".

"Факел" из Воронежа проводит свой первый сезон в РПЛ после продолжительного отсутствия. К сожалению для воронежских болельщиков, которые очаровали своей поддержкой всю Россию, команда борется только за выживание. За два тура до конца РПЛ судьба клуба неизвестна. "Факел" располагается на 13-й строке и рискует попасть в стыковые матчи за право остаться в РПЛ. В активе воронежского коллектива 26 очков. Команда отстает от "Крыльев Советов", которые идут на спасительной 12-й позиции, на 1 турнирный балл. Примечательно, что в следующем туре воронежцы встретятся с самарцами в очном поединке. А в 30-м туре "Факел" приедет в гости к чемпиону России "Зениту".


Квеквескири Факел
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