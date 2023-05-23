- Надо будет смотреть, как клубы проведут летнее трансферное окно — кто из легионеров покинет "Зенит", кто останется. Но сильной перестройки в составе сине-бело-голубых не жду. А "Спартаку" надо хорошо укрепить команду. У них все игровые линии слабее, чем у "Зенита". Как бороться за золото? Два-три качественных усиления напрашиваются, - приводит мнение Билялетдинова "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга уже 5 лет финиширует первым в РПЛ. Все свои чемпионства невский коллектив завоевал под управлением Сергея Семака. В этом сезоне основной костяк петербуржского коллектива составляют легионеры. Тут стоит выделить бразильца Малкома, забившего 23 гола в 27 играх национального первенства, его соотечественника Клаудиньо, набравшего 5+ 10 по системе гол плюс пас в 24 встречах. Также огромную роль в тактических построениях Семака играет колумбиец Вильмар Барриос, выступающий на позиции опорного хавбека. Капитаном "Зенита" является бразильский крайний защитник Дуглас Сантос. Также пару центральных защитников чемпиона России составляют еще два бразильца Родригао и Роберт Ренан. "Спартак" Гильермо Абаскаля после 28 туров располагается на 3-й позиции, ведя борьбу за серебро с ЦСКА и "Ростовом".
Динияр Билялетдинов: у "Спартака" все игровые линии слабее, чем у "Зенита". Как бороться за золото?
Экс-игрок "Спартака" Динияр Билялетдинов поделился своими соображениями по поводу борьбы за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"