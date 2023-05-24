- Может быть, какие-то человеческие отношения. То, что Ташуев не портит отношения с коллективом, как было, могу сказать, до этого. И сейчас, когда к тебе по-человечески относятся, ты этим же самым отвечаешь.
64-летний Ташуев возглавил "Ахмат" в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера Андрея Талалаева. Между предыдущим наставником грозненцев и Семеновым был конфликт, специалист оскорблял футболиста в прессе, на что тот не стал отвечать, однако подмечал в интервью, что для "Ахмата" было принципиально обыграть новую команду Талалаева в матче РПЛ. С Ташуевым "Ахмат" проводит лучший сезон в своей истории, занимая пятое место в РПЛ.
Источник: "Известия"
Семенов - об изменениях в "Ахмате" после Талалаева: Ташуев не портит отношения с коллективом
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов рассказал, что изменилось в команде с приходом главного тренера Сергея Ташуева.
Фото: "Чемпионат"