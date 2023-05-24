Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
22:00
ИнтерНе начат

Семенов - об изменениях в "Ахмате" после Талалаева: Ташуев не портит отношения с коллективом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов рассказал, что изменилось в команде с приходом главного тренера Сергея Ташуева.
Фото: "Чемпионат"
- Может быть, какие-то человеческие отношения. То, что Ташуев не портит отношения с коллективом, как было, могу сказать, до этого. И сейчас, когда к тебе по-человечески относятся, ты этим же самым отвечаешь.

64-летний Ташуев возглавил "Ахмат" в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера Андрея Талалаева. Между предыдущим наставником грозненцев и Семеновым был конфликт, специалист оскорблял футболиста в прессе, на что тот не стал отвечать, однако подмечал в интервью, что для "Ахмата" было принципиально обыграть новую команду Талалаева в матче РПЛ. С Ташуевым "Ахмат" проводит лучший сезон в своей истории, занимая пятое место в РПЛ.

Источник: "Известия"


Семенов Ахмат Ташуев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Балтика" близка к продлению контракта с Игнашевичем
Шишкин: знаю Соболева, он нормальный человек, такие поступки ему несвойственны
Быстров: Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. Он просто не достоит быть в "Спартаке" 11
Семенов - об изменениях в "Ахмате" после Талалаева: Ташуев не портит отношения с коллективом
"РБ Спорт": РФС проверил честность судьи матча "Пари НН" - "Крылья Советов" Галимова на полиграфе 2
RFEF отменил красную карточку Винисиуса после расистского скандала 1
"РБ Спорт": защитник "Краснодара" Кайо больше не сыграет за команду до конца сезона
Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня
Спаллетти сообщил игрокам "Наполи" о своем уходе из клуба по окончании сезона
Мбаппе не стал продлевать контракт с "ПСЖ" и станет свободным агентом в 2024 году
Салихова: Федотов славится провокациями исподтишка. Это установка тренера - выводить из себя эмоционального Соболева 10
Семенов: в "Ахмате" могут давать двойные премиальные даже после поражения
"Палмейрас" пытается убедить Клаудиньо, что игра в Бразилии перспективнее, чем в России 1
Кокорин жестко ответил фанату: никто - это ты, а я - чемпион 3
Туфрин: Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел, а тот просто дурак 15