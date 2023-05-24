Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
22:00
ИнтерНе начат

Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи по УДО

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский городской суд освободил из-под стражи экс-главу академии "Чертаново" Николая Ларина.
Фото: РИА Новости
Сегодня, 24 мая, Московский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении из-под стражи экс-директора футбольной академии "Чертаново" Николая Ларина. В сентябре прошлого года он был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 3 годам заключения. По решению суда вместо трех лет лишения свободы ему назначено 2 года и 6 месяцев заключения условно. Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.


Ларин Чертаново
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Левников рассудит "Краснодар" – ЦСКА и другие назначения судей на матчи 29-го тура РПЛ
Агент Малкома: информация, что игрока предлагают другим клубам - фейк
Агент: не уверен, что Джорджевич сыграет за "Сочи" в оставшихся матчах
Официально: Альба покинет "Барселону" в конце сезона. Он провел в каталонском клубе 11 лет
Малком попал в сферу интересов "Манчестер Сити", "Арсенала", "Ньюкасла" и "ПСЖ" 1
Нападающий сборной Армении Ранос перешел из "Баварии" в "Боруссию" из Менхенгладбаха 1
Агент главного тренера "Ариса" - о Кокорине: он воскрес из небытия и показал, что реально топовый футболист 1
Журналист Карпов: ЭСК признала, что удаление защитника ЦСКА Роши было ошибочно 10
"Первоспортивный": депутат Госдумы Новичков написал заявление на Соболева генеральному прокурору РФ 27
Агент Изидора - о возможном уходе из "Локомотива": он ничего не хочет, просто закончить свой сезон
Кузьмичев: нельзя сказать, что "Зенит" - абсолютно недосягаемый уровень для "Локомотива" 1
Защитник "Челси" Бадьяшиль выбыл из-за травмы на 4 месяца
Скопинцев: если молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень, то "Динамо" сможет бороться за чемпионство 2
Мостовой: лучшие полузащитники РПЛ - Вендел, Сперцян и Барриос
Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи по УДО