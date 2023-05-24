Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи по УДО

Московский городской суд освободил из-под стражи экс-главу академии "Чертаново" Николая Ларина.

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Сегодня, 24 мая, Московский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении из-под стражи экс-директора футбольной академии "Чертаново" Николая Ларина. В сентябре прошлого года он был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 3 годам заключения. По решению суда вместо трех лет лишения свободы ему назначено 2 года и 6 месяцев заключения условно. Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.