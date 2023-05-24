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Экс-судья ФИФА Хусаинов: считаю несправедливой отмену красной карточки Роши. Это попытка оправдать его провокацию

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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на решение КДК РФС отменить красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше за непристойный жест в матче 28-го тура чемпионата России против "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
– Отмену красной карточки Виллиана Роши в данном случае считаю несправедливой. Как мне известно, "Спартак" предоставил доказательства, на которых было видно, что Роша намеренно провоцировал Александра Соболева задолго до эпизода с жестом спартаковца.

Это попытка оправдать его провокацию. Непонятно, почему они решили оправдать его полностью и при этом дать Соболеву четыре матча? На мой взгляд, нужно было оставить дисквалификацию в силе, но на одну игру. Тогда все было бы справедливо, – приводит слова Хусаинова RT.

По итогам состоявшегося сегодня заседания КДК РФС форвард "Спартака" Александр Соболев дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Это максимально возможный срок отстранения, предусмотренный дисциплинарным регламентом РФС. Таким образом, 26-летний форвард "Спартака" появится на поле уже в следующем сезоне. В то же время красная карточка защитника ЦСКА Виллиана Роши была отменена. Таким образом, бразильский легионер поможет "армейцам" в ближайшем матче в Краснодаре.

Напомним, нападающий "Спартака" Александр Соболев подвергся публичной обструкции за свое неспортивное поведение во втором тайме центрального матча минувшего тура с московским ЦСКА. 26-летний футболист в эмоциях показал непристойный жест легионеру "армейцев" Виллиану Роше.

Судья Сергей Карасев немедленно отреагировал на данное действие красной карточкой. Поскольку защитник ЦСКА также повторил жест Соболева, он также увидел перед лицом красную карточку. Оба футболиста присутствовали на судьбоносном для них заседании Контрольно-дисциплинарного комитета.


Спартак ЦСКА Роша Хусаинов Соболев КДК РФС
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