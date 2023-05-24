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Экс-тренер ЦСКА Костылев: надо назначить хороших руководителей, чтоб они кулак этим европейцам к морде поставили

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Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев поделился своими мыслями по поводу текущий ситуации в российском футболе.
Фото: "СЭ"
- У нас была самая лучшая спортивная наука в Европе. Надо назначить хороших руководителей, чтоб они кулак этим европейцам к морде поставили и стали наводить порядок. Были хорошие футболисты, тренеры тоже. Где эти тренеры? Никто не работает. И никого это не волнует! Построили великолепные стадионы к чемпионату мира, теперь на матчи ходит всё меньше и меньше людей. Деньги эти улетели куда попало, - приводит мнение Костылева"Евро-Футбол.Ру".

Сезон РПЛ 2022/2023 подходит к своему завершению. Командам осталось сыграть всего два поединка. Чемпион определился еще в 26-м туре. Золотые медали первенства привычно выиграл "Зенит" из Санкт-Петербурга. Невский клуб выиграл уже 5 титулов подряд. Также определились два коллектива, которые покинут высший дивизион по итогам этого сезона. "Химки" и "Торпедо" не смогли набрать необходимое количество очков и следующий сезон проведут в Первой лиге. Вместо них в РПЛ появятся "Балтика" и "Рубин". В оставшихся турах интерес для любителей футбола представляют борьба за серебро и борьба за неучастие в переходных матчах. За второе место сражаются "Спартак" и ЦСКА. На данный момент армейцы располагаются на 2-й позиции, опережая красно-белых на 1 очко. На 13 и 14 местах пока находятся "Факел" и "Пари НН". "Крылья Советов" занимают спасительную 12 строчку.


ЦСКА Костылев Зенит Спартак
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