- Большинство членов комиссии сразу пришло к выводу, что этот эпизод тянул на красную карточку для Соболева, но не для Роши. Игрок ЦСКА просто искал у судей защиты, показывая, что его обидели, а арбитры не сразу на это отреагировали.
Вчера, 24 мая, после заседания ЭСК стало известно, что комиссия порекомендует КДК отменить наказание для Роши. В тот же день об отмене красной карточки и дисквалификации стало известно официально. Во время матча со "Спартаком" (1:2) Роша был оскорблен непристойным жестом нападающего красно-белых Александра Соболева, который по итогу получил четыре матча дисквалификации. Бразилец был вынужден повторить жест форварда, чтобы объяснить произошедшее арбитрам.
Источник: "Спорт-экспресс"
Член ЭСК: Роша просто искал у судей защиты, показывая, что его обидели, а арбитры не сразу на это отреагировали
Член ЭСК Александр Гвардис рассказал, почему комиссия рекомендовала КДК РФС отменить красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши.
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