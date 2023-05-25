Селюк: Кордоба и Конате могут покинуть РПЛ после окончания нынешнего сезона

Дмитрий Селюк, агент игрока "Ахмата" Мохамеда Конате и футболиста "Краснодара" Джона Кордобы, ответил на вопрос, о том, останутся ли его подопечные в РПЛ этим летом.

Фото: ФК "Тамбов"





Нападающий Мохамед Конате стал игроком грозненского "Ахмата" в мае 2021 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 25-летний ивуариец принял участие в 24-х поединках. Он успел записать в свой актив 11 забитых мячей и 1 голевую передачу. Действующее соглашение между "Ахматом" и Конате рассчитано до июня 2024 года.



Форвард "Краснодара" Джон Кордоба перебрался в отечественный клуб в июле 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу игрок "быков" сумел отметиться 13-ю голами и 5-ю ассистами, проведя 22 встречи. 30-летний колумбиец имеет контракт с "Краснодаром" до июня 2025 года. – Останется ли Кордоба в "Краснодаре"? Возможно, уедет за границу. Конате? Тоже уедет. Ведем переговоры, — передает слова Селюка "Матч ТВ" Нападающий Мохамед Конате стал игроком грозненского "Ахмата" в мае 2021 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 25-летний ивуариец принял участие в 24-х поединках. Он успел записать в свой актив 11 забитых мячей и 1 голевую передачу. Действующее соглашение между "Ахматом" и Конате рассчитано до июня 2024 года.Форвард "Краснодара" Джон Кордоба перебрался в отечественный клуб в июле 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу игрок "быков" сумел отметиться 13-ю голами и 5-ю ассистами, проведя 22 встречи. 30-летний колумбиец имеет контракт с "Краснодаром" до июня 2025 года.