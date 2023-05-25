По сведениям источника, "Сочи" наблюдает за игрой футболиста "Зенита" Нуралы Алипа еще с тех пор, как команду возглавил Курбан Бердыев. После ухода данного специалиста с поста главного тренера, интерес южан к игроку из Казахстана не пропал. При этом отмечается, что об официальном предложении пока речи не идет.
Нуралы Алип оказался в стане петербургского "Зенита" в прошлом году – сине-бело-голубые взяли 23-летнего игрока в аренду у "Кайрата". После завершения предыдущего сезона команда с берегов Невы подписала центрального защитника сборной Казахстана на постоянной основе. Текущее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2025 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Сочи" следит за защитником "Зенита" Алипом
Центральный защитник петербургского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип находится в сфере интересов "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"