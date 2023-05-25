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Тарасов – о продлении контракта Баринова с "Локомотивом": у Дмитрия было желание уехать в Европу

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Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов хотел попробовать силы в европейском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
– Плюс ли для Баринова продление контракта? Это надо спросить у него. Потому что я знаю, что у Дмитрия было желание уехать в Европу и попробовать свои силы там. Сложно сказать, будет ли теперь это сделать тяжелее, – приводит слова Тарасова Metaratings.

На этой неделе "Локомотив" анонсировал продление сотрудничество с полузащитником Дмитрием Бариновым. Новое соглашение с 26-летним капитаном "железнодорожников" будет действовать до конца сезона-2025/26.

В минувшее трансферное окно воспитанник "Локомотива" был близок к переходу в стамбульский "Бешикташ". Однако сделка сорвалась, так как клубы не смогли договориться по финансовым аспектам. Стамбульский клуб отказался заплатить требуемую красно-зелеными сумму.

Баринов играет за "Локомотив" с 2015 года и помог клубу завоевать пять трофеев за восемь лет, включая чемпионский титул РПЛ.


Тарасов Баринов Локомотив
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