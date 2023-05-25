"Шильцов возвращается в "Спартак", а дальше будем думать. Будем ли рассматривать другой вариант? У игрока действующий контракт со "Спартаком", - приводит слова агента Metaratings.ru.
Российский атакующий полузащитник Константин Шильцов перешел в "Пари НН" летом прошлого года из московского "Спартака" на правах аренды до окончания сезона. У воронежцев была опция выкупа 21-летнего футболиста. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
Шильцов принял участие в 15 встречах за нижегородскую команду во всех соревнованиях, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Агент хавбека "Пари НН" Шильцова: он возвращается в "Спартак", а дальше будем думать
Агент хавбека "Пари НН" Константина Шильцова Ринат Мавлетдинов рассказал, что его клиент вернется в "Спартак" по завершении аренды.
Фото: ФК "Пари НН"