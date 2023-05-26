- Если бы меня спросили вначале сезона, какое место займет "Ростов", то сказал — десятое. А они идут вверху таблицы, это круто. Им надо ставить памятник. Они играют на максимуме. Выдохлись они или нет, узнаем в конце сезона. Этот сезон показал, на что рассчитывать "Ростов", в плане игроков и трансферов, - приводит мнение Быстрова "СЭ".
После 28 туров национального первенства "Ростов" Валерия Карпина располагается на 4-й строчке, отставая от столичного ЦСКА на 4 турнирных балла. Сейчас в активе дончан 50 очков. Команда имеет хорошие шансы попасть в тройку по итогам сезона. Для этого южанам необходимо отыграть гандикап в 1 очко от "Спартака", который идет третьим. В оставшихся двух турах дружине Карпина осталось сыграть с идущим на 5-й позиции "Ахматом" и ЦСКА. Примечательно, что по стоимости составов, по данным авторитетного финансово-аналитического портала Transfermarkt, "Ростов" находится на 7-й строчке среди всех российских команд Премьер-лиги (48 млн евро).
Быстров: круто, что "Ростов" идет вверху таблицы. Им надо ставить памятник
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился совей точкой зрения на выступление "Ростова" в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости