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Быстров: круто, что "Ростов" идет вверху таблицы. Им надо ставить памятник

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Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился совей точкой зрения на выступление "Ростова" в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости
- Если бы меня спросили вначале сезона, какое место займет "Ростов", то сказал — десятое. А они идут вверху таблицы, это круто. Им надо ставить памятник. Они играют на максимуме. Выдохлись они или нет, узнаем в конце сезона. Этот сезон показал, на что рассчитывать "Ростов", в плане игроков и трансферов, - приводит мнение Быстрова "СЭ".

После 28 туров национального первенства "Ростов" Валерия Карпина располагается на 4-й строчке, отставая от столичного ЦСКА на 4 турнирных балла. Сейчас в активе дончан 50 очков. Команда имеет хорошие шансы попасть в тройку по итогам сезона. Для этого южанам необходимо отыграть гандикап в 1 очко от "Спартака", который идет третьим. В оставшихся двух турах дружине Карпина осталось сыграть с идущим на 5-й позиции "Ахматом" и ЦСКА. Примечательно, что по стоимости составов, по данным авторитетного финансово-аналитического портала Transfermarkt, "Ростов" находится на 7-й строчке среди всех российских команд Премьер-лиги (48 млн евро).


Быстров Ростов Карпин
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