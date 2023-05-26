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Хаджи: если в "Спартаке" возродится спартаковский дух, то "Зениту" беда

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Экс-генеральный менеджер "Спартака" Александр Хаджи поделился своими соображениями по поводу конкуренции москвичей с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
- Если бы "Спартак" не остановило судейство, то не совсем известно, как развивалась бы борьба с "Зенитом". Команду просто нокаутировали сумасшедшими решениями судей — в итоге забрали очки. У "Спартака" хорошая команда: волевая, в ней развивается дух победителя. Если в "Спартаке" возродится спартаковский дух, то "Зениту" беда. Судьи, бардак в команде и травмы — из-за этого всего "Спартак" терял очки, - приводит мнение Хаджи "Чемпионат".

По итогам осенней части РПЛ именно "Спартак" считался главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство. После 17 туров команда Гильермо Абаскаля отставала от невского клуба всего на 6 турнирных баллов. Но весну москвичи провели гораздо хуже. В 11 весенних турах "Спартак" одержал всего 4 победы и опустился за 3-е место. А дружина Сергея Семака стала чемпионом именно в очном поединке со столичным коллективом, обыграв их со счетом 3:2.

Теперь "Спартаку" предстоит борьба за серебряные медали первенства. За два тура до конца красно-белый клуб отстает от ЦСКА на 1 очко. Примечательно, что "Спартак" не может обыграть "Зенит" в РПЛ с 2017 года. Тогда москвичами руководил Массимо Каррера, а петербуржцами – Роберто Манчини. В Санкт-Петербурге "Спартак" последний раз брал три очка еще в далеком 2012 году. Тогда наставником красно-белых был Валерий Карпин.


Хаджи Спартак Зенит
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