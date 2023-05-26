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Данни: вне зависимости от трансферов "Зенит" снова будет чемпионом в следующем сезоне

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Экс-игрок "Зенита" из Португалии Мигель Данни поделился своей точкой зрения на борьбу за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Посмотрим, что будет этим летом с трансферами на выход и вход. Но лично я верю, что вне зависимости от этого мы снова будем чемпионами в следующем сезоне. Конечно, "Спартак" всегда будет сильным соперником и командой, но никого более сильного, чем "Зенит", нет, - приводит мнение Данни "СЭ".

39-летний португалец Мигель Данни, выступавший на позиции атакующего хавбека, представлял цвета "Зенита" с 2008 по 2018 годы. В сине-бело-голубой майке футболист сыграл 256 встреч. За этот отрезок он сумел забить 68 голов. Также в активе португальца 73 голевых паса. Мигель прекратил играть в футбол на профессиональном уровне в 2019 году. "Зениту" удается побеждать в РПЛ уже 5 сезонов подряд. Невский коллектив является настоящим гегемоном национального первенства. Этим летом в составе петербуржского коллектива могут произойти кардинальные изменения. Ряд бразильских футболистов, которые являются лидерами команды, могут покинуть Россию. Об этом пишут сразу несколько источников. В частности, европейские клубы интересуются, Малкомом, Венделом и Робертом Ренаном.


Данни Зенит
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