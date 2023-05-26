- Шокирует ли результативность Дзюбы? Вообще нет. Если бы он раньше не забивал, а сейчас вдруг начал, тогда бы это было неожиданно. Но все знают, сколько он забивал до этого, сколько брал титулов. Его крутая форма вообще не удивительна, - приводит мнение Яковлева Sport24.
В прошлом сезоне Артем Дзюба, выступая за "Зенит", забил 13 голов и оформил 10 голевых пасов в 37 играх. Летом прошлого года россиянин покинул петербуржский клуб и перебрался в Турцию, где представлял цвета местной "Аданы Демирспор". За команду Артем провел всего 5 поединков, в которых отметился 1 точными попаданием. Осенью пути турецкого клуба и Дзюбы разошлись. Футболист расторг контракт с турками и стал свободным агентом. Этой зимой Артем вернулся в РПЛ, подписав трудовое соглашение со столичным "Локомотивом". В футболке московского клуба Дзюба сыграл 11 игр. За этот отрезок центрфорвард смог забить 8 голов. К забитым мячам Артем приплюсовал еще 4 голевых паса.
Форвард "Пари НН" Яковлев: все знают, сколько Дзюба забивал и брал титулов. Крутая форма Артема вообще не удивительна
Российский футболист "Пари НН" Владислав Яковлев поделился своими мыслями по поводу результативности Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"