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Форвард "Пари НН" Яковлев: все знают, сколько Дзюба забивал и брал титулов. Крутая форма Артема вообще не удивительна

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Российский футболист "Пари НН" Владислав Яковлев поделился своими мыслями по поводу результативности Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
- Шокирует ли результативность Дзюбы? Вообще нет. Если бы он раньше не забивал, а сейчас вдруг начал, тогда бы это было неожиданно. Но все знают, сколько он забивал до этого, сколько брал титулов. Его крутая форма вообще не удивительна, - приводит мнение Яковлева Sport24.

В прошлом сезоне Артем Дзюба, выступая за "Зенит", забил 13 голов и оформил 10 голевых пасов в 37 играх. Летом прошлого года россиянин покинул петербуржский клуб и перебрался в Турцию, где представлял цвета местной "Аданы Демирспор". За команду Артем провел всего 5 поединков, в которых отметился 1 точными попаданием. Осенью пути турецкого клуба и Дзюбы разошлись. Футболист расторг контракт с турками и стал свободным агентом. Этой зимой Артем вернулся в РПЛ, подписав трудовое соглашение со столичным "Локомотивом". В футболке московского клуба Дзюба сыграл 11 игр. За этот отрезок центрфорвард смог забить 8 голов. К забитым мячам Артем приплюсовал еще 4 голевых паса.


Яковлев Нижний Новгород Дзюба Локомотив
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