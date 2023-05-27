- Я в "Зените" проработал четыре года. Поэтому буду ждать, когда меня включат в Зал славы клуба. Мне будет очень приятно там себя видеть, как и других известных игроков и тренеров за всю историю команды, - передает слова Петржелы "СЭ".
69-летний чешский тренер Властимил Петржела возглавлял петербургский "Зенит" с ноября 2002 года по май 2006 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли серебряные медали чемпионата России-2003 и стали единственными в истории обладателями Кубка Премьер-лиги, а также заняли четвертое и шестое место.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил о планах клуба по созданию собственного Зала славы на "Газпром Арене".
Петржела: буду ждать, когда меня включат в Зал славы "Зенита"
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о планах клуба создать собственный Зал славы.
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