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Гранат: лучший защитник РПЛ - Дуглас Сантос из "Зенита". Он стабилен и на него может положиться команда

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Экс-защитник "Спартака", "Динамо" и "Ростова" Владимир Гранат высказал мнение о лучшем защитнике РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Лучший игрок этого года очевиден всем. Думаю, никто не поспорит, что лучшим нужно назвать Малкома. Но по защите сложнее ответить. В РПЛ есть проблемы с защитниками, слишком много пропускают команды за матч. Думаю, что назову еще одного игрока "Зенита" - Дугласа Сантоса. Он показал хороший уровень для нашей лиги. Он стабилен и на него может положиться команда, если у нападения не получается игра, - передает слова Граната Sport24.

29-летний бразильский левый защитник Дуглас Сантос перешел в петербургский "Зенит" в июле 2019 года из немецкого "Гамбурга", сумма трансферной компенсации составила 13,5 миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 результативных передач. Контракт Дугласа Сантоса с петербуржцами действует до завершения сезона-2025/2026, его оценочная трансферная стоимость по версии аналитического портала Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.


Зенит Дуглас Сантос Гранат
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