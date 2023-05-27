– К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчет будущего. Посмотрим, что скажет "Зенит". На данный момент он остается в команде. Но интерес от клубов РПЛ к нему есть, — передает слова Талаева "РБ Спорт".
29-летний защитник сборной России Дмитрий Чистяков оказался в петербургском "Зените" в 2020 году. Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом страны. Текущее соглашение центрбека с клубом с берегов Невы рассчитано до июня 2025 года.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дмитрий Чистяков принял участие в 13-ти матчах. В конце прошлого года в СМИ появлялась информация о том, что защитник сине-бело-голубых может сменить клубную прописку. Однако зимой его трансфер в другую команду не случился.
Агент Чистякова – о будущем клиента: посмотрим, что скажет "Зенит", но интерес от клубов РПЛ к нему есть
Андрей Талаев, агент центрального защитника сборной России и петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова, поделился информацией о будущем своего подопечного.
Фото: "СЭ"