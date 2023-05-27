– Это позитивный шаг как для "Локомотива", так и для самого Дзюбы. Все-таки Артем достаточно значительно помог команде во 2-й части сезона. Он внес большой вклад в победы, которые "железнодорожники" одержали после зимнего перерыва. Дзюба – опытный и стержневой игрок. Забил весной 8 мячей, проявил себя с самой лучшей стороны. Возраст? Я бы в паспорт Артему не заглядывал. Он своей игрой показывает, что не надо это делать. По-моему, здесь никаких проблем нет, — передает слова Биджиева "Евро-Футбол".
Накануне, 26 мая 2023 года, стало известно о том, что московский "Локомотив" заключил новое соглашение с форвардом Артемом Дзюбой. Оно действует по схеме "1+1". Таким образом, в 2024 году стороны могут продлить совместное сотрудничество еще на один сезон.
34-летний отечественный нападающий оказался в стане столичного "Локомотива" прошедшей зимой. Артем Дзюба помог "железнодорожникам" избежать борьбы за выживание, поспособствовав тому, что команда Михаила Галактионова после 28-ми туров Российской Премьер-Лиги обосновалась на 9-й строчке в турнирной таблице с 39-ю баллами. Сам Дзюба успел провести 9 матчей за москвичей в текущем розыгрыше чемпионата страны, в которых он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
Биджиев: я бы не заглядывал в паспорт Дзюбе. Он своей игрой показывает, что не надо это делать
Экс-голкипер столичного "Локомотива" Хасанби Биджиев отреагировал на новость о том, что "железнодорожники" продлили контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости