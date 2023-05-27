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Рамирес: думаю, это мой последний сезон в "Краснодаре"

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Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес высказался по поводу ничьей с ЦСКА (0:0), а также прокомментировал свое будущее.
Фото: " Чемпионат"
- "Краснодар" набрал хорошую форму под конец чемпионата. Не жалко ли тебе, что этот чемпионат заканчивается?

- Это нормально. У нас еще есть 2 матча - "Ахмат" и потом финал Кубка России. У нас много мотивации. Мы провели хороший сезон, поэтому счастливы.

- Считаешь ли ты то, что у вас преимущество перед ЦСКА, потому что армейцам еще нужно решать турнирные задачи. "Краснодар" уже не решает никаких задач в РПЛ и может ротировать состав? Например, Сафонов сегодня остался в запасе.

- Я не могу сказать, что нам сегодня было ничего не нужно. Мы всегда хотим выигрывать дома, три очка - очень важно для нас. Я не знаю почему Сафонов сегодня не играл. Это тренер решает, кто играет, а кто нет. Я просто счастлив, видя, как команда умеет играть.

- Что ты готов сделать, если "Краснодар" возьмет Кубок России?

- Я буду очень счастлив, потому что живу здесь уже 7 лет. Конечно, мы попробуем выиграть. Уверен, мы можем обыграть ЦСКА в финале Кубка России.

- Кристиан, связываете ли вы свое будущее с "Краснодаром" в следующем сезоне?

- Я пока не знаю, что будет в следующем сезоне. Но, честно, я хочу обратно домой. Я думаю, это будет мой последний сезон в "Краснодаре". Я очень скучаю по дому. Я и моя семья хотим вернуться домой. Будем делать все возможное, чтобы уехать.

- Какие книги читаешь?

- Это книги про экономику. Читаю, как вести свой бизнес после окончания карьеры. Мне нравится читать, - передает слова Рамиреса корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.


Рамирес Краснодар
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