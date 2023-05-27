- "Краснодар" набрал хорошую форму под конец чемпионата. Не жалко ли тебе, что этот чемпионат заканчивается?
- Это нормально. У нас еще есть 2 матча - "Ахмат" и потом финал Кубка России. У нас много мотивации. Мы провели хороший сезон, поэтому счастливы.
- Считаешь ли ты то, что у вас преимущество перед ЦСКА, потому что армейцам еще нужно решать турнирные задачи. "Краснодар" уже не решает никаких задач в РПЛ и может ротировать состав? Например, Сафонов сегодня остался в запасе.
- Я не могу сказать, что нам сегодня было ничего не нужно. Мы всегда хотим выигрывать дома, три очка - очень важно для нас. Я не знаю почему Сафонов сегодня не играл. Это тренер решает, кто играет, а кто нет. Я просто счастлив, видя, как команда умеет играть.
- Что ты готов сделать, если "Краснодар" возьмет Кубок России?
- Я буду очень счастлив, потому что живу здесь уже 7 лет. Конечно, мы попробуем выиграть. Уверен, мы можем обыграть ЦСКА в финале Кубка России.
- Кристиан, связываете ли вы свое будущее с "Краснодаром" в следующем сезоне?
- Я пока не знаю, что будет в следующем сезоне. Но, честно, я хочу обратно домой. Я думаю, это будет мой последний сезон в "Краснодаре". Я очень скучаю по дому. Я и моя семья хотим вернуться домой. Будем делать все возможное, чтобы уехать.
- Какие книги читаешь?
- Это книги про экономику. Читаю, как вести свой бизнес после окончания карьеры. Мне нравится читать, - передает слова Рамиреса корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.
Рамирес: думаю, это мой последний сезон в "Краснодаре"
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес высказался по поводу ничьей с ЦСКА (0:0), а также прокомментировал свое будущее.
Фото: " Чемпионат"