- Чего ожидаю от игры с "Пари НН"? Победы! – цитирует Соболева "Чемпионат".
Сегодня Спартак встречается с "Пари НН". В случае, если дружина Гильермо Абаскаля наберет 3 очка, она выйдет на 2-е место и приблизится к серебряным медалям. В этой игре столичному коллективу не может помочь российский центрфорвард Александр Соболев. Он отбывает 4-матчевую дисквалификацию за нецензурный жест. В этом сезоне россиянин сыграл за "Спартак" 32 встречи. В них он забил 15 голов и оформил 9 голевых пасов.
Форвард "Спартака" Соболев: чего ожидаю от игры с "Пари НН"? Победы!
Российский нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"