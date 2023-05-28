- Результат плохой. Нужно было брать свои очки. Видели, что была непростая игра. "Пари НН" должен быть доволен собой. Были ли к Соболеву санкции после дисквалификации? Это внутренняя кухня. Не хватило ли его сегодня? Наверное, - приводит комментарий Мележикова Sport24.
"Спартаку" на своей домашней арене не удалось обыграть "Пари НН" Сергея Юрана. Команда не забили друг другу и сыграли вничью. Отметим, что в самой концовке встречи у столичного коллектива был ряд опасных моментов, он им не хватило реализации. Примечательно, что встречу пропускал основной форвард дружины Гильермо Абаскаля Александр Соболев, забивший 15 голов в текущем сезоне. Он пропускал поединок из-за дисквалификации. Для россиянина этот сезон уже закончен. Результат матча с нижегородцами лишил возможности "Спартак" подняться на 2-е место. В следующем туре судьба серебряных медалей снова зависит от ЦСКА. В 30-м туре красно-белый коллектив сыграет с "Крыльями Советов".
Мележиков – о ничьей с "Пари НН": наверное, "Спартаку" не хватило Соболева
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков поделился своими соображениями по поводу ничьей с "Пари НН" (0:0).
Фото: "Чемпионат"