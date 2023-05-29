Матчи Скрыть

Григорий Иванов - о слухах об уходе из "Урала" Бикфалви: у Эрика с нами "пожизненный контракт", он наш футболист

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал цитаты полузащитника "шмелей" Эрика Бикфалви о том, что с ним не продлят контракт.
Фото: ФК "Урал"
- У Бикфалви контракт с "Уралом" до 2024 года. То, что сейчас появилось в интернете - фейк. Игрок пошутил. Я даже шутил, что у Эрика с нами пожизненный контракт. Он наш футболист, - передает слова Иванова "СЭ".

Ранее на некоторых интернет-порталах появилась реплика 35-летнего румынского полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви о том, что руководство клуба не продлит с ним контракт.

В текущем сезоне на счету Бикфалви 36 матчей во всех турнирах за "Урал", 8 забитых голов и 3 результативных передачи.


Урал Бикфалви Иванов Г Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Спортивный директор "Факела" Котов: расставаться с Ивахновым не собираемся
Гендиректор "Ахмата": у Шелии еще год по контракту. С Уциевым, Садулаевым и Ташаевым соглашения будут переподписаны
Сазонов: я счастлив попадать в каждом матче в стартовый состав "Динамо"
19-летний хавбек "Боруссии" Дортмунд Беллингем - лучший футболист Бундеслиги этого сезона
Егорычев и Голенков - лучшие игроки 29-го тура РПЛ по версии WhoScored
Мостовой: конечно, Абаскаль останется в "Спартаке"! Куда ему деваться, кто его возьмет? 3
Поярков: мой контракт в "Ростове" до зимы, предложений пока нет
Григорий Иванов - о слухах об уходе из "Урала" Бикфалви: у Эрика с нами "пожизненный контракт", он наш футболист
"РБ Спорт": защитник "Краснодара" Кайо пропустит Суперфинал Кубка России 3
Йоканович: не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в "Динамо" 1
Евсеев: приятно обыгрывать такую команду, как "Крылья Советов"
Осинькин - о турнирной ситуации "Крыльев Советов": мы не в зоне вылета, мы еще боремся! 2
Бушманов: лучший игрок РПЛ - Малком
Непомнящий: исход гонки за медали крайне непредсказуем. ЦСКА почему-то просел 2
Кротов: очко, заработанное за счет ничьи со "Спартаком", может быть для "Пари НН" золотым 1