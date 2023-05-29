- У Бикфалви контракт с "Уралом" до 2024 года. То, что сейчас появилось в интернете - фейк. Игрок пошутил. Я даже шутил, что у Эрика с нами пожизненный контракт. Он наш футболист, - передает слова Иванова "СЭ".
Ранее на некоторых интернет-порталах появилась реплика 35-летнего румынского полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви о том, что руководство клуба не продлит с ним контракт.
В текущем сезоне на счету Бикфалви 36 матчей во всех турнирах за "Урал", 8 забитых голов и 3 результативных передачи.
Григорий Иванов - о слухах об уходе из "Урала" Бикфалви: у Эрика с нами "пожизненный контракт", он наш футболист
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал цитаты полузащитника "шмелей" Эрика Бикфалви о том, что с ним не продлят контракт.
Фото: ФК "Урал"