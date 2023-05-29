Матчи Скрыть

Шелия: на стадионе, где проходил финал ЧМ, на официальную игру собираются только 700 человек. О чем можно тут говорить?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер грозненского "Ахмата" Гиорги Шелия раскритиковал внедрение паспорта болельщика, обязательного для посещения матчей чемпионата России.
Фото: Globall Look Press
– Вы только подумайте: на стадионе, на котором проходил финал ЧМ, на официальную игру собираются только 700 человек. О чем можно тут говорить? О каком развитии футбола?

Мой отец – человек в возрасте. Он хотел пойти как-то на матч, но не смог это сделать, так как у него нет Fan ID. А объяснять, что такое Fan ID, что нужно куда-то поехать, сделать – очень сложно, – приводит слова Шелии Metaratings.

Закон о карте болельщика был введен в действие с 1 января текущего года. Теперь для посещения любого матча высшего дивизиона чемпионата России, а также Суперфинала Кубка страны необходимо наличие Fan ID. Новшество пришлось не по душе поклонникам футбола в нашей стране и привело к резкому падению посещаемости. Количество зрителей на трибунах било всевозможные антирекорды. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на критику со стороны общественности и поручил правительству страны внести послабления в закон о Fan ID.


Ахмат Шелия Лужники Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кассьерра: не связываю отсутствие своих голов с адаптацией. Мне не хватает удачи
Лепехин: если предложений из-за рубежа нет, то "Зенит" — лучший вариант для Пиняева
Белоус: бразильцев в "Зените" все устраивает. Зарплата шикарная, город чудесный 1
Дьяков: переход Бакаева в "Зенит" должен стать примером для Пиняева. Зелимхан по сути выкинул год в клубе на помойку
Пименов – о удалении поста "Арсенала": это становится обыденным явлением. Я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение
Губерниев – о треш-токе Дзюбы и Овечкина: если они померяются чем-то еще, то, может, у Артема будет перевес
Экс-нападающий "Локомотива" и "Вест Бромвича" Одемвингие: "Арсенал" – это позор! Им должно быть стыдно за такое решение 1
Журналист Карпов: форвард Камано покинет "Локомотив". Агент требовал 1 млн евро за продление контракта, клуб отказался 1
"Алания" не смогла оспорить отказ в выдаче лицензии РПЛ. Вместо владикавказской команды в "стыках" сыграет "Родина" 1
Сборная России – лондонскому "Арсеналу": вы можете удалить пост, но не сможете стереть свою историю 3
Зарема Салихова: сердце "Спартака" теперь в руках "Лукойла", не потерять им его и не сломать 1
Спаллетти – о причинах расставания с "Наполи": иногда даже при самой большой любви приходится уходить. Мне нужен отдых 2
Лондонский "Арсенал" удалил пост с видео покера Андрея Аршавина в честь 42-летия из-за негативной реакции украинцев 12
Шелия: на стадионе, где проходил финал ЧМ, на официальную игру собираются только 700 человек. О чем можно тут говорить? 4
Агент Смирнов: в настоящее время Лунев открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству 1