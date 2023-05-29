– Вы только подумайте: на стадионе, на котором проходил финал ЧМ, на официальную игру собираются только 700 человек. О чем можно тут говорить? О каком развитии футбола?
Мой отец – человек в возрасте. Он хотел пойти как-то на матч, но не смог это сделать, так как у него нет Fan ID. А объяснять, что такое Fan ID, что нужно куда-то поехать, сделать – очень сложно, – приводит слова Шелии Metaratings.
Закон о карте болельщика был введен в действие с 1 января текущего года. Теперь для посещения любого матча высшего дивизиона чемпионата России, а также Суперфинала Кубка страны необходимо наличие Fan ID. Новшество пришлось не по душе поклонникам футбола в нашей стране и привело к резкому падению посещаемости. Количество зрителей на трибунах било всевозможные антирекорды. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на критику со стороны общественности и поручил правительству страны внести послабления в закон о Fan ID.
Шелия: на стадионе, где проходил финал ЧМ, на официальную игру собираются только 700 человек. О чем можно тут говорить?
Голкипер грозненского "Ахмата" Гиорги Шелия раскритиковал внедрение паспорта болельщика, обязательного для посещения матчей чемпионата России.
Фото: Globall Look Press