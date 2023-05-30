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Спортивный директор "Локомотива": Изидор останется в команде на следующий сезон

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Нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор не покинет стан "железнодорожников", сообщает спортивный директор команды Дмитрий Ульянов
Фото: "Матч ТВ"
– С Изидором мы не общались по поводу его возможного ухода из клуба. Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильсон тоже. На сегодняшний день информация такая, — передает слова Ульянова Sport24.

Зимой в прессе обсуждалась информация о том, что 22-летний форвард "Локомотива" Вильсон Изидор интересен клубам Лиги 1. Одним из претендентов на него являлся французский "Лион".

Вильсон Изидор выступает за "железнодорожников" с января 2022 года. Московский "Локомотив" приобрел французского форварда у "Монако" за 3.5 миллиона евро. Текущее соглашение нападающего с красно-зелеными рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Изидор принял участие в 19-ти матчах. Он сумел записать на свой счет 7 голов и 3 результативные передачи.


Локомотив Изидор
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