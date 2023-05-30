Клуб из столицы Татарстана начал трансферную активность перед повышением в классе. Как утверждает источник, 29-летний Сутормин является одним из приоритетов "Рубина" в летнее окно. Отмечается, что сам футболист также не прочь покинуть "Зенит" и поменять клуб, так как недоволен текущим игровым временем при Сергее Семаке.
В этом сезоне Сутормин появлялся на поле всего в 19 играх в составе сине-бело-голубых, не забив ни одного мяча. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.
"Рубин" досрочно обеспечил себе путевку в РПЛ, обыграв на выезде прямого конкурента за первое место в Первой лиге калининградскую "Балтику". Благодаря успеху в минувшем туре в домашней встрече с махачкалинским "Динамо" (2:0) команда Рашида Рахимова стала недосягаемой для конкурентов, гарантировав себе "золото" второго по значимости дивизиона страны.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Зенита" Сутормин может стать футболистом "Рубина"
Фото: ФК "Зенит"