– У Леши контракт с "Зенитом", которому предстоит заключительная игра с воронежским "Факелом", и Сутормин к ней серьезно готовится. Естественно, как и каждый амбициозный футболист, а Леша, безусловно, таким и является, он хочет получать больше практики, – приводит слова агента Metaratings.
Ранее стало известно, что клуб из столицы Татарстана начал трансферную активность перед повышением в классе. Сообщалось, что 29-летний Сутормин является одним из приоритетов "Рубина" в летнее окно. Сам футболист не прочь покинуть "Зенит" и поменять клуб, так как недоволен текущим игровым временем при Сергее Семаке.
В этом сезоне Сутормин появлялся на поле всего в 19 играх в составе сине-бело-голубых, не забив ни одного мяча. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.
"Рубин" досрочно обеспечил себе путевку в РПЛ, обыграв на выезде прямого конкурента за первое место в Первой лиге калининградскую "Балтику". Благодаря успеху в минувшем туре в домашней встрече с махачкалинским "Динамо" (2:0) команда Рашида Рахимова стала недосягаемой для конкурентов, гарантировав себе "золото" второго по значимости дивизиона страны.
Агент Клюев – о возможном переходе Сутормина в "Рубин": как амбициозный футболист, Леша хочет получать больше практики
Александр Клюев, агент полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны казанского "Рубина".
Фото: ФК "Зенит"