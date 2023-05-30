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"Чемпионат": "Зенит" готов продать Чистякова в "Локомотив" за 5 млн евро

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"Зенит" определился с трансферной стоимостью российского защитника Дмитрия Чистякова.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, руководство "Зенита" готово отпустить 29-летнего центрального защитника Дмитрия Чистякова за 5 млн евро.

Сегодня журналист Иван Карпов сообщил о том, что Чистякова в своей команде хочет видеть "Локомотив". Клуб из Москвы готов предложить за Дмитрия примерно 4 млн евро. В этом сезоне россиянин провел за "Зенит" 22 игры во всех соревнованиях. За этот отрезок он провел на поле 1514 игровых минут. Голевыми действиями в этом сезоне Чистяков пока не отметился. Примечательно, что ранее СМИ сообщали об интересе "Зенита" к двум игрока "Локомотива". Потенциальными целями петербуржцев стали Сергей Пиняев и Артем Карпукас.

Источник: "Чемпионат"


Чистяков Локомотив Зенит
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