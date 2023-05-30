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Шалимов: видимо, после нескольких поражений в "Ростове" ребята поговорили между собой

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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями по поводу победы "Ростова" над "Ахматом" (3:2).
Фото: "Чемпионат"
- Видимо, после нескольких поражений в "Ростове" ребята поговорили между собой, - уверен, настроил команду и Карпин. "Ростов" был очень зол. Здорово себя проявил Голенков — только аплодисменты за гол, отличная игра головой. Тот случай, когда футболист воспользовался шансом после травмы Комличенко. К месту вышел Уткин, очень помог своей передачей в концовке — классная передача на ближнюю штангу, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".

Перед 29 туром активе "Ростова" было три поражения подряд. Прервать свою неудачную серию дончане смогли в игре с "Ахматом". Уже к 11-й минуте дружина Валерия Карпина отправила в ворота грозненского коллектива два безответных мяча. Дублем отметился российский центрфорвард Егор Голенков. Но еще в первом тайме "Ростов" растерял свою преимущество. Сначала один мяч отквитал форвард Гамид Агаларов. 2:2 сделал Владислав Карапузов. "Ростову" пришлось все начинать сначала.

На 73-й минуте ростовских болельщиков точным ударом порадовал защитник Данила Прохин. Именно его гол головой принес желто-синим важнейшие три очка. Теперь У "Ростова" есть шансы забрать серебро по итогам этого сезона национального первенства. Для этого южанам необходимо обыгрывать ЦСКА Владимира Федотова, идущий вторым. А в параллельном матче "Спартак" должен потерять очки в поединке с "Крыльями Советов".


Шалимов Ростов Ахмат
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