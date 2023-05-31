– Чем ближе трансферное окно, тем больше будет слухов. Иногда мы всем тренерским штабом смеемся от того, что появляется. Большинство этих слухов не имеет ничего общего с реалиями. Львиная доля этой информации не имеет под собой абсолютно никакого основания, – передает слова Семака "Спорт День за Днем".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что центральный защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Журналист Иван Карпов писал о желании московского "Локомотива" приобрести российского центрбека у сине-бело-голубых. При этом агент Чистякова, коим является Андрей Талаев, подтвердил слова Сергея Семака, дав понять, Дмитрий останется в стане клуба с берегов Невы.
В текущем сезоне 29-летний Дмитрий Чистяков принял участие в 22-х матчах петербургского "Зенита". Его действующий контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.
Семак – о слухах вокруг Чистякова: мы всем тренерским штабом смеемся от того, что появляется
Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак отреагировал на слухи о том, что защитник его команды Дмитрий Чистяков может перейти в московский "Локомотив".
Фото: Getty Images