- Если летом не возникнет интересных вариантов, Марцел готов продолжать тренировать "Оренбург" и прогрессировать вместе с этой командой. На сегодняшний день к Марцелу есть интерес со стороны некоторых турецких, арабских (ОАЭ) и даже китайского клубов. Конкретики пока нет, - приводит комментарий агента "СЭ".
Марцел Личка является рулевым "Оренбурга" с 2020 года. Южноуральцы проводят 1-й сезон в РПЛ после возвращения. Выступление коллектива можно уже считать успешным, несмотря на то что до конца РПЛ еще 1 тур. Чех провел у руля оренбуржцев 35 встреч во всех турнирах, в которых одержал 16 побед. Также в активе Марцела 4 ничьих и 15 поражений. "Оренбург" располагается на 8-й строчке и имеет шанс подняться на строчку выше. В следующем туре команда Лички сыграет с "Динамо", которое идет на строчку выше, опережая оренбуржцев на 2 турнирных балла. Ранее Личка заявлял, что планирует остаться в "Оренбурге" на следующий сезон. Минувшей зимой он отказался от варианта с "Краснодаром". Также СМИ сообщали об интересе к Личке со стороны "Динамо".
Агент: к Личке есть интерес со стороны некоторых турецких, арабских и даже китайского клубов
Агент наставника "Оренбурга" Марцела Лички Сергей Новиков высказался по поводу будущего чешского тренера.
Фото: "СЭ"