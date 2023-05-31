- Чистяков играет в ведущем клубе, который является безоговорочным лидером. У "Локомотива" сейчас некое становление. Все зависит от того, хочет ли сам Чистяков перейти в "Локомотив". Дмитрий — добротный, но не выдающийся футболист, - приводит мнение Горшкова "РБ Спорт".
В России Дмитрий Чистяков, играющий на позиции центрального защитника, представлял цвета "Шинника" из Ярославля, "Тамбова", "Ростова". Сейчас игрок защищает цвета "Зенита". В прошлом сезоне Дмитрий был безоговорочным футболистом основы невского коллектива. Но в этом сезоне из-за прихода бразильских защитников Родригао и Роберта Ренана россиянин потерял место в составе. Всего в этом сезоне Чистяков, пополнивший состав команды Сергея Семака в 2020 году, поучаствовал в 22 поединках. Какими-либо голевыми действиями защитник не отметился. Вчера в СМИ появились сведения о том, что Чистякова в своей команде хочет видеть "Локомотив" из Москвы.
Экс-игрок "Зенита" Горшков - о возможном уходе Чистякова: Дмитрий - добротный, но не выдающийся футболист
Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков поделился своей точкой зрения на возможный уход Дмитрия Чистякова из петербуржского клуба.
Фото: "Чемпионат"