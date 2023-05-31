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Президент "Оренбурга" Еремякин: Стаматов уходит из клуба

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что защитник Матео Стаматов покинет команду по истечении контракта.
Фото: ФК "Оренбург"
- Уходит ли Стаматов? К этому, наверное, надо просто относиться - у Матео сегодня последний день работы. Все контрактные условия он выполнил хорошо, достойно. Но в силу разных обстоятельств мы не сели за стол для дальнейших переговоров по продлению контракта. Стаматов уходит из "Оренбурга".

Болгарский левый защитник Матео Стаматов перешел в "Оренбург" в июле 2021 года в качестве свободного агента. Действующее соглашение 24-летнего футболиста с клубом истекает 30 июня. В этом сезоне Стаматов сыграл за оренбуржцев в 15 матчах российской Премьер-лиги и в 4 встречах Кубка России, не отметившись в них голевыми действиями. Всего на его счету 38 игр за коллектив из Оренбурга, в которых защитник отдал 5 результативных передач.

Источник: "РБ Спорт"


Оренбург Еремякин
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