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Советник по спортивным вопросам "Ахмата": не желаем расставаться с Конате

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Советник по спортивным вопросам грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, что в клубе рассчитывают на форварда Мохамеда Конате в будущем сезоне.
Фото: "СЭ"
- "Ахмат" не желает расставаться с Конате. Просим слова агента игрока не связывать с нашим клубом. Более того, мы рассчитываем в следующем сезоне на Конате, как и на других лидеров команды. Наша задача - сохранить состав и усилить несколько позиций в летнее трансферное окно.

Напомним, на днях появилась информация о том, что агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить переход Мохамеда Конате в московский "Локомотив".

Ивуарийский центральный нападающий играет за "Ахмат" с лета 2021 года. Конате перебрался в грозненский клуб из подмосковных "Химок" в качестве свободного агента. Контракт между сторонами заключен до 30 июня 2024 года. В этом сезоне на счету форварда 13+1 по системе гол плюс пас в 28 матчах.

Источник: "Чемпионат"


Конате Ахмат
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