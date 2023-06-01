Советник по спортивным вопросам "Ахмата": не желаем расставаться с Конате

Советник по спортивным вопросам грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, что в клубе рассчитывают на форварда Мохамеда Конате в будущем сезоне.

Фото: "СЭ"





Напомним, на днях появилась информация о том, что агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить переход Мохамеда Конате в московский "



Ивуарийский центральный нападающий играет за "Ахмат" с лета 2021 года. Конате перебрался в грозненский клуб из подмосковных "Химок" в качестве свободного агента. Контракт между сторонами заключен до 30 июня 2024 года. В этом сезоне на счету форварда 13+1 по системе гол плюс пас в 28 матчах.



Источник: - "Ахмат" не желает расставаться с Конате. Просим слова агента игрока не связывать с нашим клубом. Более того, мы рассчитываем в следующем сезоне на Конате, как и на других лидеров команды. Наша задача - сохранить состав и усилить несколько позиций в летнее трансферное окно.Напомним, на днях появилась информация о том, что агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить переход Мохамеда Конате в московский " Локомотив ".Ивуарийский центральный нападающий играет за "Ахмат" с лета 2021 года. Конате перебрался в грозненский клуб из подмосковных "Химок" в качестве свободного агента. Контракт между сторонами заключен до 30 июня 2024 года. В этом сезоне на счету форварда 13+1 по системе гол плюс пас в 28 матчах.Источник: "Чемпионат"