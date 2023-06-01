По сведениям источника, 40-летний сербский специалист принял предложение клуба из ОАЭ "Аль-Васла", который финишировал четвертым в минувшем чемпионате страны. Таким образом, сделка "Динамо" с Милоевичем оказывается невозможной.
Ранее в СМИ появились слухи, что московское "Динамо" рассматривает на пост главного тренера кандидатуру нынешнего наставника белградской "Црвены Звезды" Милоша Милоевича. Отмечалось, что Милоевич входит в шорт-лист претендентов на должность рулевого московского "Динамо". Под руководством 40-летнего серба столичная команда с огромным отрывом выиграла чемпионат страны в нынешнем сезоне и завоевала Кубок Сербии.
Ранее Милоевич возглавлял шведские клубы "Хаммарбю" и "Мальме", который приводил к победе в Кубке Швеции. Действующее соглашение между "Црвеной Звездой" и Милоевичем рассчитан до конца июня текущего года.
Источник: Sportbladet
Sportbladet: главный тренер "Црвены Звезды" Милоевич подписал контракт с "Аль-Васлом" из ОАЭ и не возглавит "Динамо"
Наставник белградской "Црвены Звезды" Милош Милоевич не будет главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Црвена Звезда"