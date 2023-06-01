– Насколько я знаю, в Голландии есть легализация. Интересная проблема возникла. Возможно, еще есть какой-то аспект этой проблемы. Тут нужны 100-процентные доказательства, а если они есть – пусть вызывают его домой. Они там уже и примут решение. Пока мы можем только гадать. Может быть, у Промеса ничего не было, может быть, подстава какая-то. Пусть сначала разберутся правоохранительные органы Нидерландов, – передает слова Канчельскиса "Матч ТВ".
Ранее издание NU опубликовало информацию о том, что нападающий столичного "Спартака" Квинси Промес оказался в центре судебного скандала в Нидерландах. Сообщалось, что 31-летнему футболисту предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. При этом сам игрок не комментировал данное известие.
Квинси Промес в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу принял участие в 26-ти матчах. Голландскому игроку удалось записать на свой счет 20 забитых мячей, а также оформить 7 результативных передач. Действующее соглашение нападающего с московским "Спартаком" рассчитано до лета 2024 года. Отметим, что Квинси Промес вернулся в стан красно-белых в феврале 2021 года. До этого он играл за столичную команду с 2014 года по 2018.
Канчельскис – об обвинениях Промеса: может быть, подстава. Пусть сначала разберутся правоохранительные органы
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков.
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