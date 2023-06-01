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Агент: Бальде провел хороший сезон в "Спартаке", но он способен на большее

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Агент нападающего московского "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло считает, что его клиент еще не показал свой максимум.
Фото: "Чемпионат"
- Бальде провел хороший сезон в "Спартаке", но я уверен, что он способен на большее. Может ли Бальде стать лидером "красно-белых" в будущем? Он стремится помочь клубу достичь всех поставленных целей. Поэтому он хочет остаться в "Спартаке", - цитирует Пасторелло Metaratings.ru.

Центральный нападающий Кейта Бальде перебрался в московский "Спартак" из "Кальяри" на правах свободного агента в августе 2022 года. Стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года. За "красно-белых" форвард забил три мяча и отдал одну голевую передачу в 11 матчах российской Премьер-лиги. Также 28-летний сенегалец принял участие в четырех встречах Кубка России, в которых отличился одним голом.


Кейта Бальде Спартак
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