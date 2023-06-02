Как утверждает источник, 23-летний уроженец Дагестана входит в шорт-лист претендентов на усиление передней линии татарстанского клуба. Права на Сулейманова принадлежат "Краснодару", с которым у россиянина подписан контракт до конца сезона-2023/24.
Арендное соглашение с "Хапоэлем" истекает в июне. Однако существует высокая вероятность, что израильская сторона не будет продлевать трудовой договор. Дело в том, что если Шапи останется в "Хапоэле", то пропустит большую часть следующего чемпионата страны. В концовке сезона российский нападающий был дисквалифицирован на 10 игр национального первенства за участие в драке и отбыл только 2 матча.
В этом сезоне за плечами Сулейманова 35 игр и 5 забитых голов при 6 ассистах в составе "Хапоэля". "Рубин" досрочно обеспечил себе первое место в Первой лиге и возвращение в РПЛ спустя год после вылета из высшего дивизиона.
Источник: "РБ Спорт"
Нападающий "Хапоэля" Магомед Шапи-Сулейманов может перейти в "Рубин"
Казанский "Рубин" проявляет интерес к форварду израильского клуба "Хапоэль" из Беэр-Хевы Магомеду Шапи-Сулейманову.
Фото: ФК "Хапоэль Беэр-Шева"