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Орещук: Бувач не хочет работать с российскими тренерами в "Динамо", поэтому он рассматривает балканцев

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Известный футбольный функционер Роман Орещук объяснил, почему московское "Динамо" ориентируется на назначение зарубежного специалиста на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо"
– Приглашение иностранного тренера в "Динамо" — это прерогатива Бувача. Он принимает такое решение. Шварц и Йоканович — его кандидатуры. Как он будет с русскими работать? Ему не хочется работать с российскими специалистами. Бувачу нужно разговаривать с тренерами на одном языке, чтобы была одна ментальность. Поэтому и рассматривают балканских тренеров, — цитирует Орещука "РБ Спорт".

В настоящий момент времени должность постоянного главного тренера московского "Динамо" вакантна. Временно обязанности наставника исполняет Павел Алпатов. Он взял на себя данные функции после того, как руководство бело-голубых объявило об отставке Славиши Йокановича.

Отметим, что на посту спортивного директора столичного "Динамо" находится Желько Бувач. Боснийский менеджер был ответственен за назначение предыдущего тренера – Славиши Йокановича. После того, как произошла отставка сербского специалиста, в прессе стали появляться слухи о том, что Бувач продвигает в стане бело-голубых имена других балканских наставников. В частности, всплывали кандидатуры Марко Николича и Вуко Рашовича. Если говорить о российских тренерах, то в последнее время в СМИ писали о возможном приходе Леонида Слуцкого на пост рулевого "Динамо".


Орещук Динамо Бувач
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