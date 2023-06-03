Как сообщает "РБ Спорт", центрбек Ваня Дркушич попал в шорт-лист столичного "Динамо". Бело-голубые рассматривают вариант с трансфером игрока "Сочи" в летнее межсезонье. При этом речи о конкретном предложении еще не идет, так как московская команда сначала намерена определиться с новым главным тренером своей команды.
23-летний Ваня Дркушич оказался в стане "Сочи" в январе 2022 года. Текущее соглашение словенца с южанами рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость защитника в 3 миллиона евро.
В текущем сезоне Ваня Дркушич принял участие в 30-ти поединках в составе "Сочи". Ему удалось записать на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.
"РБ Спорт": "Динамо" хочет подписать защитника "Сочи" Дркушича
Московское "Динамо" проявляет серьезный интерес к центральному защитнику сборной Словении и "Сочи" Ване Дркушичу.
Фото: ФК "Сочи"