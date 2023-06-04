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Хавбек "Факела" Квеквескири — о попадании в стыковые матчи: спасибо "Спартаку"

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Российский футболист "Факела" Ираклий Квеквескири поделился мыслями по поводу поражения от "Зенита" (0:1) в 30-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Что ждет "Факел" дальше? Две победы и остаться в РПЛ. По игре с "Зенитом": может быть, мы спешили. Не переводили с фланга на фланг. Было как-то сумбурно. Понятное дело, мы приехали сюда за победой. Качество игры не интересовало, главное было остаться в РПЛ. Спасибо "Спартаку", конечно, - приводит комментарий Квеквескири "Спорт День За Днем".

Вчера "Факел", идущий на 12-й строчке, гостил в Санкт-Петербурге, где встречался с местным "Зенитом", который уже оформил чемпионский титул. Очень долгое время воронежцам удавалось сдерживать атаки петербуржцев. Но в параллельном матче "Крылья Советов" – "Спартак" (0:1) самарцы сумели открыть счет на 53-й минуте встречи. Теперь ничейный результат с "Зенитом" не устраивал дружину Вадима Евсеева и она пошла в атаку. Это облегчило жизнь хозяевам, которые получили много свободных зон. По итогу "Зениту" удалось выиграть матч. Отличился Александр Ерохин. Из-за этого поражения и побед "Крыльев Советов" и "Пари НН" "Факел" опустился на 14-ю позицию и сыграет в стыках. Где их соперником станет "Енисей" из Красноярска.


Квеквескири Факел Зенит Спартак
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