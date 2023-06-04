- Когда "Спартак" снова станет чемпионом? Только богу известно. Но я надеюсь, что в следующем сезоне, - приводит мнение Промеса "Чемпионат".
РПЛ подошла к своему завершению. Сыграны все 30 туров. Столичный "Спартак" финишировал на 3-й строчке, завоевав бронзовые медали первенства. Коллектив заработал 54 турнирных балла. Это на 4 меньше, чем у ЦСКА, который сумел финишировать вторым. Этого результата московский клуб не добился бы без голландского вингера Квинси Промеса. Футболист сыграл в РПЛ 27 встреч. За этот отрезок он сумел отметиться 20 голами и 7 ассистентскими действиями. Квинси завоевал серебро бомбардирской гонки. На 3 мяча Промеса опередил бразилец Малком, защищающий цвета "Зенита".
Промес: надеюсь, в следующем сезоне "Спартак" станет чемпионом
Голландский футболист "Спартака" Квинси Промес высказался по поводу того, когда команда сможет выиграть чемпионство.
Фото: "Чемпионат"